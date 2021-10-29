«Красная» зона и новые COVID-сертификаты: как может измениться карантин на следующей неделе

«Красная» зона карантина в Украине охватила уже 15 областей и Киев. В этих регионах введены максимальные ограничения, но с привилегиями для вакцинированных.
Подробнее о том, какие правила карантина в Украине действуют сейчас и чего ожидать.
«Красная» зона
В «красной» зоне по состоянию на 4 ноября находится Киев, а также 15 областей:
Херсонская,
Одесская,
Запорожская,
Донецкая,
Днепропетровская,
Сумская,
Николаевская,
Ровенская,
Житомирская,
Ивано-Франковская,
Киевская,
Луганская,
Хмельницкая,
Черниговская,
Львовская.
Первой в «красную» зону попала Херсонская область, уже три недели (с 15 октября) в регионе действуют максимальные ограничения. Однако, в Кабмине отмечают стабилизацию ситуации в области. Также о стабилизации говорят и эксперты Киевской школы экономики.
Вместе с тем, есть регионы, которые оказались под угрозой попадания в «красную» зону уже на этой неделе. Речь идет о трех областях — Харьковской, Тернопольской и Волынской.
Отметим, решение о переходе региона в «красную» зону принимает госкомиссия по ТЭБ и ЧС. Решение вступает в силу через два дня после принятия.
На время «красной» зоны в регионе действуют правила локдауна. Работать без ограничения могут только продуктовые магазины, банки, аптеки, АЗС, ветклиники, почта. Все остальные, в частности кафе, рестораны, ТРЦ, могут работать при наличии COVID-документов. Это общие правила для всех, однако, местные власти могут вводить дополнительные ограничения. Так, в частности, в Киеве было принято решение ограничить работу транспорта — у всех пассажиров должны быть COVID-документы. Также Киев закрыл младшие классы школ, тогда как постановление Кабмина их работу не ограничивает.
Отметим, с 8 ноября педагоги и госчиновники обязаны пройти курс вакцинации, в противном случае их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
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