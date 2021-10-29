«Красная» зона и новые COVID-сертификаты: как может измениться карантин на следующей неделе

«Красная» зона карантина в Украине охватила уже 15 областей и Киев. В этих регионах введены максимальные ограничения, но с привилегиями для вакцинированных.

Подробнее о том, какие правила карантина в Украине действуют сейчас и чего ожидать.

«Красная» зона

В «красной» зоне по состоянию на 4 ноября находится Киев, а также 15 областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

Первой в «красную» зону попала Херсонская область, уже три недели (с 15 октября) в регионе действуют максимальные ограничения. Однако, в Кабмине отмечают стабилизацию ситуации в области. Также о стабилизации говорят и эксперты Киевской школы экономики.

Вместе с тем, есть регионы, которые оказались под угрозой попадания в «красную» зону уже на этой неделе. Речь идет о трех областях — Харьковской, Тернопольской и Волынской.

Отметим, решение о переходе региона в «красную» зону принимает госкомиссия по ТЭБ и ЧС. Решение вступает в силу через два дня после принятия.

На время «красной» зоны в регионе действуют правила локдауна. Работать без ограничения могут только продуктовые магазины, банки, аптеки, АЗС, ветклиники, почта. Все остальные, в частности кафе, рестораны, ТРЦ, могут работать при наличии COVID-документов. Это общие правила для всех, однако, местные власти могут вводить дополнительные ограничения. Так, в частности, в Киеве было принято решение ограничить работу транспорта — у всех пассажиров должны быть COVID-документы. Также Киев закрыл младшие классы школ, тогда как постановление Кабмина их работу не ограничивает.

Отметим, с 8 ноября педагоги и госчиновники обязаны пройти курс вакцинации, в противном случае их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.