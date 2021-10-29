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Рада приняла закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров

Рада приняла закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров

4 ноября Верховная Рада Украины приняла закон № 3205−2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

За принятие документа проголосовали 229 народных депутатов.

Документ определяет ключевые вопросы деятельности Фонда — порядок формирования уставного капитала, условия его увеличения и уменьшения, порядок принятия органами управления Фонда решений.

Меры, которые предусмотрены для прозрачной работы деятельности Фонда:

  • Фонд предоставляет гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга;
  • Фонд предоставляет гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет;
  • Кредитный леверидж (соотношение между заёмным и собственным капиталом. — Ред.) 1:4. Каждая выделенная государством гривна превратится в 8 гривен для аграриев.

Критерии к заемщикам, которые смогут воспользоваться услугами Фонда:

  • мелкие фермеры, которые обрабатывают до 500 га;
  • соответствуют требованиям Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»;
  • предельный показатель рассчитывается суммарно по всей группе связанных с субъектом предпринимательства контрагентов.

Отметим, что в феврале текущего года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3205−2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

По материалам Дело
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