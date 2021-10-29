Рада приняла закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров

4 ноября Верховная Рада Украины приняла закон № 3205−2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
За принятие документа проголосовали 229 народных депутатов.
Документ определяет ключевые вопросы деятельности Фонда — порядок формирования уставного капитала, условия его увеличения и уменьшения, порядок принятия органами управления Фонда решений.
Меры, которые предусмотрены для прозрачной работы деятельности Фонда:
Критерии к заемщикам, которые смогут воспользоваться услугами Фонда:
Отметим, что в феврале текущего года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3205−2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
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