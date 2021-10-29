0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

НБУ обязал небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры

НБУ обязал небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры

Национальный банк обязал с 5 ноября 2021 года небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

«Национальный банк утвердил Положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств взаймы (потребительский, финансовый кредит)», — сказано в сообщении.

Цель документа – сделать договоры более информативными и понятными для потребителей финансовых услуг. Положение предусматривает отдельные нормы, касающиеся содержания договора, способа изложения текста договора, порядка подписания договора, который заключается в виде электронного документа, а также устанавливает запрет включать в содержание договора неблаговидные условия.

Что надо знать, если берешь кредит. Права и обязанности 🎥

По оценкам Национального банка, дополнительные требования к кредитным договорам обеспечат надлежащий уровень раскрытия в договоре существенной информации об условиях предоставления услуги небанковским финансовым учреждением, прав и обязанностей сторон договора, а также последствий невыполнения взятых потребителем обязательств.

Постановлением предусмотрен переходный период 3 месяца для приведения кредитодателями своих договоров в соответствие с требованиями настоящего Положения.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины 💰

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.