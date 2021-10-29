НБУ обязал небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры

Национальный банк обязал с 5 ноября 2021 года небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
«Национальный банк утвердил Положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств взаймы (потребительский, финансовый кредит)», — сказано в сообщении.
Цель документа – сделать договоры более информативными и понятными для потребителей финансовых услуг. Положение предусматривает отдельные нормы, касающиеся содержания договора, способа изложения текста договора, порядка подписания договора, который заключается в виде электронного документа, а также устанавливает запрет включать в содержание договора неблаговидные условия.
По оценкам Национального банка, дополнительные требования к кредитным договорам обеспечат надлежащий уровень раскрытия в договоре существенной информации об условиях предоставления услуги небанковским финансовым учреждением, прав и обязанностей сторон договора, а также последствий невыполнения взятых потребителем обязательств.
Постановлением предусмотрен переходный период 3 месяца для приведения кредитодателями своих договоров в соответствие с требованиями настоящего Положения.
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