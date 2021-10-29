В Украине у водителя впервые забрали авто за неуплаченные штрафы

Государственная исполнительная служба Украины изъяла первый автомобиль у водителя-должника, который не платил штрафы за существенное превышение скорости на автодорогах.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в Фейсбуке.
«Сказано — сделано. Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. Два эпизода. Вероятно, навеселе быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной. Нарушителем оказался гражданин Нигерии в возрасте 32 года», — рассказал Гайченко.
Напомним, ранее в Министерстве юстиции проинформировали, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.
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