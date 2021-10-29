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Рада назначила вице-премьера по экономике

Рада назначила вице-премьера по экономике

Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьера — министра экономики.

За такое решение проголосовали 256 нардепов.

За назначение Свириденко проголосовали 214 «слуг», 13 нардепов от «За будущее», 20 — от «Доверия» и 9 внефракционных.

Фракции «Голос», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «ОПЗЖ» не дали ни одного голоса.

Глава экономического комитета Дмитрий Наталуха заявил, что комитет поддержал кандидатуру Свириденко.

«От успешной экономической политики зависит самое важное, для чего мы здесь собрались — это благосостояние украинцев. Сейчас мы имеем почти отсутствие стимулов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Если мы посмотрим на соотношение капитальных инвестиций к ВВП, это у нас около 14%, в Турции это 29,9%, в Польше — 19,2%. Годами госзаказ использовался для латания дыр, а не для направления государственных средств на эти сферы, которые дают наибольший мультипликационный эффект", — начала свое выступление Свириденко.

По ее словам, бизнес, «к сожалению, работает в тени, где ему удобно и безопасно».

Она добавила, что 25−30% ВВП — это теневые средства.

По словам Свириденко, исправить эту ситуацию могут следующие решения:

запуск институтов, которые усилят экономическую политику государства — речь идет о запуске и эффективной работе Экспортно-кредитного агентства, Фонда прямых иностранных инвестиций, Фонда улучшения жилищных условий, о Государственном лизинговом агентстве, Фонде микроинвестиций для граждан;
пересмотр самого подхода к осуществлению государственных инвестиций

«Большинство этих институтов создано у нас, но не показывают никаких значимых результатов», — добавила Свириденко.

«Мы должны стать более гибкими, отойти от советских стандартов и бюрократии и сформировать устоявшиеся институты, которые смогут поддержать бизнес в период пандемии», — сказала кандидат на должность перед голосованием.

«Мы должны прекратить просто проедать государственные средства, вместо этого осуществлять так называемые продуманные инвестиции, учитывая эффект для экономики», — заявила также Свириденко.

По материалам Економічна Правда
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