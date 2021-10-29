Рада назначила вице-премьера по экономике

Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьера — министра экономики.
За такое решение проголосовали 256 нардепов.
За назначение Свириденко проголосовали 214 «слуг», 13 нардепов от «За будущее», 20 — от «Доверия» и 9 внефракционных.
Фракции «Голос», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «ОПЗЖ» не дали ни одного голоса.
Глава экономического комитета Дмитрий Наталуха заявил, что комитет поддержал кандидатуру Свириденко.
«От успешной экономической политики зависит самое важное, для чего мы здесь собрались — это благосостояние украинцев. Сейчас мы имеем почти отсутствие стимулов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Если мы посмотрим на соотношение капитальных инвестиций к ВВП, это у нас около 14%, в Турции это 29,9%, в Польше — 19,2%. Годами госзаказ использовался для латания дыр, а не для направления государственных средств на эти сферы, которые дают наибольший мультипликационный эффект", — начала свое выступление Свириденко.
По ее словам, бизнес, «к сожалению, работает в тени, где ему удобно и безопасно».
Она добавила, что 25−30% ВВП — это теневые средства.
По словам Свириденко, исправить эту ситуацию могут следующие решения:
запуск институтов, которые усилят экономическую политику государства — речь идет о запуске и эффективной работе Экспортно-кредитного агентства, Фонда прямых иностранных инвестиций, Фонда улучшения жилищных условий, о Государственном лизинговом агентстве, Фонде микроинвестиций для граждан;
пересмотр самого подхода к осуществлению государственных инвестиций
«Большинство этих институтов создано у нас, но не показывают никаких значимых результатов», — добавила Свириденко.
«Мы должны стать более гибкими, отойти от советских стандартов и бюрократии и сформировать устоявшиеся институты, которые смогут поддержать бизнес в период пандемии», — сказала кандидат на должность перед голосованием.
«Мы должны прекратить просто проедать государственные средства, вместо этого осуществлять так называемые продуманные инвестиции, учитывая эффект для экономики», — заявила также Свириденко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах10 ч. назад - 1537 11
Правительство ожидает сложный отопительный сезон в Украине6 ч. назад - 581 6
Хозсуд Киева признал недействительными сделки с акциями ПриватБанка6 ч. назад - 542 4
Добровольно задекларировали активов более чем на 113 миллионов - глава Налоговой службы7 ч. назад - 330 4
Как государство будет поддерживать бизнес в «красных» зонахВчера, 17:05 - 487 4
Аналитики Oxford Economics дали прогноз курса гривны до 2023 годаВчера, 16:00 - 2514 1
В Минсоцполитики объяснили, при каком доходе можно обращаться за субсидией7 ч. назад - 2501
Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах10 ч. назад - 1537 11
Немецкий конкурент Jysk и IKEA продает свою сеть магазинов в Украине5 ч. назад - 1508
В Украине в декабре повысят минимальную зарплату: как изменится ЕСВ3 ч. назад - 1373
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1451 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 711
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 931
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4342 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1281 1