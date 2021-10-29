Мировые цены на продовольствие продолжили рост, обновив десятилетний максимум

В октябре 2021 года мировые цены на продовольственные товары поднялись до нового пикового значения, превысив уровень июля 2011 года. Рост был обусловлен, главным образом, повышением мировых цен на растительные масла и зерновые.
Об этом свидетельствует публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
В октябре среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 133,2 пунктов, что на 3,0% выше по сравнению с его сентябрьским уровнем и на 31,3% выше по сравнению с октябрем 2020 года. Рост индекса продолжается уже третий месяц подряд.
По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса цен на зерновые ФАО в октябре выросло на 3,2%, при этом вследствие ухудшения планы на урожай в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки, и снижение предложения на глобальных рынках цены на пшеницу подскочили на 5%.
Значение индекса цен на растительные масла ФАО в октябре выросло на 9,6%, достигнув самого высокого уровня за все время наблюдения. Этот рост был обусловлен ростом котировок цен пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел.
Значение индекса цен на молочную продукцию ФАО выросло на 2,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем вследствие активизации мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко и стремления покупателей обеспечить наращивание запасов.
Среднее значение индекса цен на мясо ФАО снизилось на 0,7% по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем; таким образом, снижение цен на этот вид продукции продолжается уже третий месяц.
Среднее значение индекса цен на сахар ФАО снизилось впервые за шесть месяцев и оказалось на 1,8% ниже его сентябрьского уровня.
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