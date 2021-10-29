Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦБФР допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала. Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, что это за компании.

Комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

Nike, Inc;

Merck & Co., Inc;

PayPal Holdings, Inc.;

Nvidia Corporation;

PepsiCo, Inc.;

Pfizer Inc.;

Qualcomm Incorporated;

The Procter & Gamble Company;

The Walt Disney Company;

Starbucks Corporation;

United Parcel Service;

Walmart Inc.

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“Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов. Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и весьма успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения оборота, но и интеграции в международные рынки», – отмечает Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.

С полным перечнем иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, можно ознакомиться на официальном сайте Комиссии.

Справка Finance.ua:

согласно украинскому законодательству, покупать акции на бирже только через посредника – брокерскую или инвестиционную компанию, который должен завести акции на украинский рынок. Перечень всех профессиональных участников рынка можно найти на официальном веб-сайте регулятора ( НКЦБФР );

когда с брокером определились, то потом с ним надо заключить договор об услугах;

брокер открывает специальный счет ценных бумаг, который дает возможность покупать и продавать ценные бумаги иностранных компаний на бирже;