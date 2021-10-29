Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦБФР допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала. Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов.
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Комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:
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“Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов. Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и весьма успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения оборота, но и интеграции в международные рынки», – отмечает Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.
С полным перечнем иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, можно ознакомиться на официальном сайте Комиссии.
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