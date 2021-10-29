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Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦБФР допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов

Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦБФР допустила к обращению в Украине новые ценные бумаги иностранных эмитентов

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала. Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, что это за компании.

Комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

  • Nike, Inc;
  • Merck & Co., Inc;
  • PayPal Holdings, Inc.;
  • Nvidia Corporation;
  • PepsiCo, Inc.;
  • Pfizer Inc.;
  • Qualcomm Incorporated;
  • The Procter & Gamble Company;
  • The Walt Disney Company;
  • Starbucks Corporation;
  • United Parcel Service;
  • Walmart Inc.

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“Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов. Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и весьма успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения оборота, но и интеграции в международные рынки», – отмечает Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.

С полным перечнем иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, можно ознакомиться на официальном сайте Комиссии.

Справка Finance.ua:

  • согласно украинскому законодательству, покупать акции на бирже только через посредника – брокерскую или инвестиционную компанию, который должен завести акции на украинский рынок. Перечень всех профессиональных участников рынка можно найти на официальном веб-сайте регулятора (НКЦБФР);
  • когда с брокером определились, то потом с ним надо заключить договор об услугах;
  • брокер открывает специальный счет ценных бумаг, который дает возможность покупать и продавать ценные бумаги иностранных компаний на бирже;
  • инвестор получает в результате два источника дохода: один – от регулярных дивидендов, второй – непосредственно от колебаний цены на акции.
По материалам Finance.UA
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