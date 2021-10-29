ПриватБанк запустил быстрые денежные переводы для заробитчан

ПриватБанк в партнерстве с крупным сервисом электронных денежных переводов Azimo запускают услугу мгновенных переводов из Европы в Украину. Такой сервис прежде всего ориентирован на потребности украинцев, которые работают за границей и регулярно пересылают деньги домой, сообщает пресс-центр банка.
Для перевода средств необходимо приложение Azimo, номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры его платежной карты.
«Теперь клиенты Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут через приложение и веб-сайт компании посылать деньги на любой счет ПриватБанка», — говорится в сообщении.
В госбанке назвали новую услугу высокотехнологичным сервисом и безопасной альтернативой неформальным каналам перевода.
Компания Azimo, штаб-квартира которой находится в Лондоне (Великобритания) и Кракове (Польша), является популярным сервисом в обеих странах, что привлекает украинских клиентов. Более миллиона украинцев, которые живут и работают в Польше, ежегодно посылают домой около $ 3,3 млрд. А заробитчане из Великобритании отправляют $ 1 млрд каждый год.
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