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ПриватБанк запустил быстрые денежные переводы для заробитчан

ПриватБанк запустил быстрые денежные переводы для заробитчан

ПриватБанк в партнерстве с крупным сервисом электронных денежных переводов Azimo запускают услугу мгновенных переводов из Европы в Украину. Такой сервис прежде всего ориентирован на потребности украинцев, которые работают за границей и регулярно пересылают деньги домой, сообщает пресс-центр банка.

Для перевода средств необходимо приложение Azimo, номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры его платежной карты.

«Теперь клиенты Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут через приложение и веб-сайт компании посылать деньги на любой счет ПриватБанка», — говорится в сообщении.

В госбанке назвали новую услугу высокотехнологичным сервисом и безопасной альтернативой неформальным каналам перевода.

Компания Azimo, штаб-квартира которой находится в Лондоне (Великобритания) и Кракове (Польша), является популярным сервисом в обеих странах, что привлекает украинских клиентов. Более миллиона украинцев, которые живут и работают в Польше, ежегодно посылают домой около $ 3,3 млрд. А заробитчане из Великобритании отправляют $ 1 млрд каждый год.

Справка Finance.ua:

  • в январе-сентябре этого года сумма частных денежных переводов в Украину достигла почти $ 10,34 млрд, в том числе $ 10,13 млрд пришлось на оплату труда и $ 3,2 млрд — на частные трансферты.

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По материалам УБР
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