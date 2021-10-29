Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцев

Налоговый контроль за доходами украинцев ужесточат с сентября 2022 года. Вопросы будут к тем, кто не заполнил нулевую декларацию и не легализовал свои доходы.
Сейчас украинцы могут легализовать свои доходы, уплатив 5-12% налога, а вот потом этот процент вырастет до 19,5%. Отмечается, что контроль за официальными доходами граждан страны стартовал еще в 1995 году, поэтому убедить налоговиков в том, что деньги копили годами, не удастся.
В Государственной фискальной службе отметили, что налоговики, исходя из официальных доходов, будут оценивать возможный размер накоплений украинцев за 26 лет. Также будут сопоставлять доходы и расходы и в случае, если между ними будет существенная разница, то придется заплатить налог.
Таким образом в Украине планируют бороться с теневой экономикой, из-за чего нет денег на пенсии, зарплаты бюджетникам, медицину и оборону, а также искажается система социальной поддержки населения, потому что субсидии и пособия получают не только те, кто в них нуждается.
15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.
16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.
Декларирование будет проводиться с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и уплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
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