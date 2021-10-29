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В Украине хотят ввести накопительную пенсию: как будет работать

В Украине хотят ввести накопительную пенсию: как будет работать

Министерство финансов представило проект второго уровня пенсионной системы, который предусматривает отчисления взносов в размере 1% от зарплаты на личный накопительный счет.

В накопительном уровне пенсионной системы с 2023 года начнут участвовать граждане, которым на момент запуска второго уровня будет меньше 55 лет. По приблизительным подсчетам, озвученным в Министерстве социальной политики, таких в Украине около 8 миллионов человек.

Для тех, кому к моменту запуска накопительного уровня будет 55 лет и больше, пенсионная система никак не изменится.

Поскольку платить взносы в накопительный фонд, как и в солидарный, за человека будет его работодатель, то реформа будет касаться, прежде всего, официально трудоустроенных лиц. Однако к ней смогут приобщиться и ФЛП и самозанятые лица – добровольно.

Размер взносов в накопительный уровень в первый год его функционирования составит 1% от заработной платы. Источником его уплаты будет 22% ЕСВ, который уменьшат на соответствующую сумму.

То есть введение второго уровня пенсионной системы не должно создать дополнительной налоговой нагрузки ни на работодателей, ни на работников.

Размер отчислений в накопительный пенсионный фонд будет постепенно увеличиваться: в 2024 году он составит уже 1,5%, а с 2025 года – 2%. Размер уплаты ЕСВ в социальные фонды будет уменьшаться соответственно до 20,5% и 20%.

Существует возможность добровольно перечислять деньги на свой накопительный пенсионный счет. Такие действия будут также поощрять: каждый добровольный вклад государство будет удваивать.

По материалам Економічна Правда
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