Европа в значительной степени компенсирует сокращение помощи США Украине — Finance.ua

Европа в значительной степени компенсирует сокращение помощи США Украине Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Европа в значительной степени компенсирует сокращение помощи США Украине

Европа в определенной степени компенсирует сокращение помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, лидерами являются скандинавские страны и Великобритания.

Такие данные приводят в исследовании Кильского института мировой экономики Ukraine Support Tracker.

Отмечается, что потоки помощи Украине значительно изменились в марте и апреле 2025 года. Хотя США, бывший самый большой донор Украины, не выделили никакой новой помощи в течение этого периода и не объявляли новую помощь с начала января, европейские страны увеличили свою поддержку. В результате Европа впервые с июня 2022 года превзошла США по общему объему военной помощи, которая достигла 72 миллиардов евро по сравнению с 65 млрд евро от США.

Европейская поддержка Украины резко возросла в марте и апреле, посчитали авторы исследования. Всего за два месяца Европа выделила 10,4 миллиарда евро военной помощи и 9,8 миллиарда евро гуманитарной и финансовой помощи — самый большой совокупный показатель за любой двухмесячный период с начала войны.

Последние данные свидетельствуют о том, что среднемесячная помощь Европы с января по апрель 2025 года несколько превысила средний показатель за 2022−2024 годы.

«Примечательно, что Европа восполнила пробел. Остается выяснить, это временный всплеск, или начало более длительного сдвига в роли Европы как главного сторонника Украины», — заявил руководитель программы Кристоф Требеш.

Последние данные показывают, что недавний рост помощи Европы был обусловлен небольшой группой стран. Увеличение не было равномерно распределено по всей Европе. Скандинавские страны и Великобритания значительно увеличили свою помощь, в то время как другие, такие как Германия, сохранили более умеренный уровень.

Так, Швеция выделила 1,6 миллиарда евро в марте, а Норвегия — 670 миллионов евро в апреле — рекордные месячные показатели для обеих стран. В целом, страны Северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 миллиарда евро с января по апрель 2025 года.

Среди крупных европейских экономик Великобритания также активизировала эту деятельность, выделив 4,5 млрд евро с начала года. Из этой суммы 1,8 млрд евро поступило за счет замороженных российских активов, а не новых бюджетных расходов. Франция внесла 2,2 миллиарда евро, включая почти 195 миллионов евро замороженных активов. Институции ЕС также сыграли важную роль, выделив 12,2 миллиарда евро за тот же период.

Другие крупные европейские экономики продемонстрировали лишь незначительный рост. Испания и Италия выделили всего 10 миллионов евро и 20 миллионов евро соответственно в 2025 году.

Германия выделила 650 миллионов евро в 2025 году, что является падением примерно на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти цифры для ФРГ не зависят от недавнего решения правительства прекратить публикацию подробных данных о военной помощи на своем официальном вебсайте.

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«Мощное участие стран Северной Европы стало еще более заметным после прекращения новой помощи США. Поражает, как мало Германия выделила за последние месяцы. Вместо увеличения своей поддержки после вступления Трампа в должность, мы наблюдаем резкое сокращение немецкой помощи по сравнению с предыдущими годами. Такая же тенденция касается Италии и Испании», — пояснил Требеш.

Укрінформ По материалам:

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