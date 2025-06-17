Украина сделала первый шаг к запуску добычи ископаемых с участием США — Finance.ua

Украина сделала первый шаг к запуску добычи ископаемых с участием США Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Украина сделала первый шаг к запуску добычи ископаемых с участием США

В понедельник, 16 июня, украинское правительство согласовало первые шаги к привлечению частных инвесторов для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений в рамках соглашения о совместной добыче полезных ископаемых.

Об этом пишет издание The New York Times.

Речь идет о начале подготовки рекомендаций по объявлению конкурса на разработку месторождения «Добра» (Кировоградская область). Это одно из крупнейших в Украине месторождений лития — минерала, критически важного для производства электрических аккумуляторов.

Вероятными участниками конкурса называют консорциум, в который входят инвесткомпания TechMet (частично принадлежит правительству США) и миллиардер Рональд Лаудер — друг президента Трампа.

Ожидается, что подготовка рекомендаций займет несколько недель. Окончательное решение об открытии тендера еще не принято, а правительство пока публично не комментировало эти планы.

Несмотря на это, такое решение стало сигналом администрации Трампа о том, что Украина выполняет свою часть соглашения.

Соглашение с США

Согласно рамочному соглашению между Украиной и США, половина доходов, полученных государством от добычи полезных ископаемых, будет поступать в общий инвестфонд. Часть этих средств реинвестируется в экономику Украины, в то же время США получат свою долю. Дональд Трамп называл это «возмещением» за предоставленную Украине помощь.

США заинтересованы в развитии добычи критически важных минералов в Украине как альтернативы Китаю, который сейчас доминирует в мировых поставках и использует ограничения на экспорт как инструмент давления.

По данным Киевской школы экономики, Украина владеет третью запасов лития в Европе и крупнейшими месторождениями титана на континенте. В целом в стране есть месторождения почти половины из 50 минералов, которые США считают критически важными для своей экономики и безопасности.

Напомним, украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых 8 мая. Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко во время своего выступления подчеркнула, что в соглашении учтены украинские конституционные принципы.

В начале июня Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации Соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых.

Предполагается, что Украина будет вносить половину средств от:

ренты по добыче нефти, газа, газового конденсата и других полезных ископаемых (из новых лицензий);

платы за новые специальные разрешения на пользование недрами;

прибыли от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

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