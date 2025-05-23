Кабмин обновил перечень полезных ископаемых: добавлен природный водород, техногенные ресурсы и новые категории — Finance.ua

Кабмин обновил перечень полезных ископаемых: добавлен природный водород, техногенные ресурсы и новые категории
Правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров от 12 декабря 1994 года № 827 «Об утверждении перечня полезных ископаемых общегосударственного и местного значения». Соответствующее решение было принято с учетом современных тенденций и потребностей экономики.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В обновленном документе Список полезных ископаемых общегосударственного и местного значения изложен в новой редакции. В него включены новые виды сырья, в частности:
- природный водород — как перспективный источник чистой энергии;
- газ коллекторов плотных пород — важный ресурс для энергетического сектора;
- цезиевые руды — стратегически важные минералы для электроники и оборонной промышленности.
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Также в новой редакции появились расширенные классификации:
- раздел «Негорючие» с подразделением «Газообразные»;
- раздел «Техногенные», разделенный на «Горючие», «Металлические» и «Неметаллические» ресурсы, возникающие в результате промышленной деятельности.
Эти изменения имеют целью актуализировать ресурсную базу Украины, усилить ее энергетическую безопасность и стимулировать инвестиции в разведку и добычу новых видов полезных ископаемых.
Напомним, в феврале 2023 года Кабмин утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства. Тогда же был утвержден перечень участков недр (месторождений соответствующих полезных ископаемых), которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции.
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