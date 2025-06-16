По состоянию на середину июня количество ФЛП возросло до более чем 2 млн — Гетманцев Сегодня 12:04 — Казна и Политика

По состоянию на середину июня количество ФЛП возросло до более чем 2 млн — Гетманцев

По состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2 171 191: на 70 535 ФЛП по сравнению с маем 2024 года.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С начала полномасштабной войны количество ФЛП увеличилось на 178 815 ФЛП.

Он напомнил, что начиная с марта 2025 года количество открытых ФЛП (20 029) больше количества закрытых (18 477) на 1552 субъекта, в апреле 2025 также открытых (21 517) больше чем закрытых (17 618) на 3 899 субъектов, за май открытых (24 572) больше чем закрытых (16 855) на 7 717 ФЛП.

Наибольшее количество ФЛП было в декабре 2024 г. — 2 179 533 ФЛП.

По сравнению с показателем на середину июня 2025 года разница составляет 8 342 ФЛП.

Как пишет Гетменцев, ожидаемо в следующем месяце количество ФЛП превысит наибольший показатель декабря 2024 года.

По его словам, «увеличение количества ФЛП не характеризует рост или снижение экономики, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется ФЛП для минимизации в уплате налогов, например использование ФЛП вместо наемных работников».

Ранее Даниил Гетманцев сообщил , что задолженность по возмещению НДС перед бизнесом составляет более 30 млрд гривен.

По его данным, в январе-апреле 2025 года налогоплательщики получили 55 465,7 млн ​​гривен бюджетного возмещения, из которых:

— 11 825,2 млн гривен плательщиками режима экспортного обеспечения;

— 4 259,8 млн гривен плательщикам Клуба белого бизнеса.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 января 2025 года стали действовать новые налоги для ФЛП. Так, начиная с 1 января, для предпринимателей восстанавливается норма об обязательной уплате Единого социального взноса (ЕСВ), размер которого составит 1 760 гривен в месяц.

Кроме того, закон устанавливает обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, состоящих на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей ІІІ группы и юридических лиц ІІІ группы.

Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц).

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