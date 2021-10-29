Таможня перевыполнила план поступлений с начала года

В октябре Государственная таможенная служба перевыполнила план поступлений на 4,3% и перечислила в бюджет 44 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
«В октябре 2021 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в бюджет Украины 44 млрд гривен (при запланированных 42,2 млрд гривен) и выполнила план на 104,3%, или сверх плана перечислено 1,8 млрд гривен», — говорится в сообщении Гостаможслужбы.
В целом за январь-октябрь текущего года служба выполнила план поступлений на 106,3% и перечислила в госбюджет 382,4 млрд гривен (при запланированном показателе 360 млрд гривен).
Таким образом за 10 месяцев Гостаможслужба перевыполнила план на 22,4 млрд гривен и перечислила: в общий фонд — 321,6 млрд гривен; в специальный фонд — 60,8 млрд гривен.
При этом за 10 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления таможенных платежей увеличились на 98,5 млрд гривен, или на 35%.
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