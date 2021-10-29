В Украине в декабре повысят минимальную зарплату: как изменится ЕСВ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, напоминает, что в соответствии с Законом Украины “О государственном бюджете Украины на 2021 год” с 1 декабря повышается размер минимальной заработной платы до 6500 гривен.

Как сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области, меняется и ставка единого социального взноса.

Так, минимальный размер ЕСВ с 1 декабря составит 1430 грн (6500 х 22%). Соответственно претерпит изменения и максимальная сумма страхового взноса и составит в следующем месяце 21 450 гривен. То есть, максимальная величина базы начисления ЕСВ составит 97 500 тысяч – 15 размеров минимальной заработной платы.

Несколько вырастет с 1 декабря и размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц и составит 2481 гривну, до 30 ноября он составит – 2379 гривен.

Следующее увеличение заработной платы до 6700 грн правительство планирует с 1.10.2022 года.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составляла 14 239 гривен;

с января следующего года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на организацию собственного бизнеса;

Кабинет Министров разрешил отстранять от работы непривитых от COVID -19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж. Начнутся отстранения уже 8 ноября.

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