ПриватБанк остановит работу банкоматов, терминалов и Приват24: дата

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от пресс-службы ПриватБанка, что банк обновляет процессинг перед Черной пятницей и приостановит проведение транзакций по картам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов. Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие.

Технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночь на воскресенье, 7 ноября 2021 года. Как обычно, банк проведет их в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции и отдыхают. Мы очень рассчитываем на ваше понимание.

В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01-00 до 04-30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

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