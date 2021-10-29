0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 425 0

ПриватБанк остановит работу банкоматов, терминалов и Приват24: дата

ПриватБанк остановит работу банкоматов, терминалов и Приват24: дата

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от пресс-службы ПриватБанка, что банк обновляет процессинг перед Черной пятницей и приостановит проведение транзакций по картам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов. Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие.

Технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночь на воскресенье, 7 ноября 2021 года. Как обычно, банк проведет их в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции и отдыхают. Мы очень рассчитываем на ваше понимание.

В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01-00 до 04-30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Читайте важливі новини та поради, які стануть в пригоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.