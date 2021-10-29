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Украинцы получили платежки за отопление с неожиданными суммами: кому придется доплатить

Украинцы получили платежки за отопление с неожиданными суммами: кому придется доплатить

В Украине некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы. Одним надо доплатить, другие получили переплату.

Об этом в комментарии Обозревателю рассказал эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник. По его словам, перерасчет стоимости возможен как в сторону увеличения цены услуг, когда у граждан образуются долги, так и в сторону уменьшения, когда появляются переплаты.

«Теплоснабжающее предприятие подает теплоноситель в дом. На входе в дом тепловая энергия учитывается и определяется, сколько гигакалорий поставлено. Есть дома, в которых установлен поквартирный учет тепловой энергии, есть те, кто его не имеет. Но на каждого жильца многоквартирного дома производится расчет стоимости тепла за его собственную отапливаемую площадь и за места общего пользования. В доме, где установлены приборы учета, это проще, а в домах, которые ими не оборудованы, ситуация сложнее», — разъясняет эксперт.

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Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг была утверждена еще в 2018-м году, во исполнение закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». После этого некоторые поставщики провели перерасчеты с учетом того, что поставляли в дома тепловую энергию, но недополучили средства в полном объеме, говорит Гарник.

«Поэтому некоторым жителям придется доплатить. А у некоторых, возможно, платежки будут уменьшены», — подытожил он.

По материалам Обозреватель
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