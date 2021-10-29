ВВП Украины будет расти по 3,5% в 2021 и 2022 годах — прогноз ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

Об этом говорится в обновленном прогнозе банка, опубликованном 4 ноября.

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«Банк прогнозирует, что украинский ВВП вырастет на 3,5% как в 2021 и в 2022 годах. Рост экономики Украины в 2021 году будет подпитывать большой урожай зерновых и нормализация бизнес-процессов, хотя медленный прогресс в проведении реформ и вакцинации населения от COVID-19 остаются главными рисками прогноза», — сообщили в банке.

По расчетам ЕБРР, падение экономики Украины продолжилось в первом квартале 2021 года, а во втором квартале экономика начала расти — на 5,7%. Основным драйвером восстановления экономики в этом году было частное потребление и инвестиции, а благоприятные условия международной торговли способствовали укреплению курса гривны, отмечают там.

«Инфляция ускорилась до 11% в годовом измерении в сентябре 2021 года. Ее подпитывал рост цен на продукты питания и энергоресурсы. Это побудило Национальный банк Украины проводить более жесткую монетарную политику и повысить учетную ставку с 6 до 8,5%», — добавили в ЕБРР.

В ответ на вопрос журналиста ЭП в ЕБРР уточнили, что ожидают спада инфляции в начале 2022 года и возвращение ее к целевому показателю НБУ (4−6%) ближе к концу 2022 или в начале 2023 года.

В то же время банк фиксирует рост инфляции практически во всех регионах, в которых работает. В сентябре она превысила уровень конца 2019 года в среднем на 3 процентных пункта, из-за чего многие центральные банки прибегли к повышению учетных ставок.

Основными причинами инфляции в странах, в которых работает ЕБРР, банк называет рост цен на энергоресурсы, сужение рынка труда и нарушение цепочек поставок товаров.

В своем июньском прогнозе ЕБРР также ожидал роста экономики Украины в 2021—2022 годах на уровне 3,5%.