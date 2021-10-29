Как пенсионерам получить справку о доходах

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Кабмина, как пенсионеры могут получить справку о доходах для назначения субсидии.
Согласно разъяснению, справка о доходах пенсионера может понадобиться работающим и неработающим пенсионерам, в частности, для получения субсидий.
Как получить услугу:
Срок оказания услуги, как отмечается на сайте ПФУ, составляет до 15 календарных дней
Стоимость услуги: бесплатно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощиВчера, 10:36 - 1301 31
В платежках за коммуналку появится новый показательВчера, 12:02 - 14299 13
В «Дії» произошел масштабный сбой, у многих пользователей исчезли документыВчера, 11:58 - 11104 11
Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах6 ч. назад - 782 4
Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВДВчера, 15:32 - 791 3
В платежках за коммуналку появится новый показательВчера, 12:02 - 14299 13
В «Дії» произошел масштабный сбой, у многих пользователей исчезли документыВчера, 11:58 - 11104 11
Сколько денег нужно держать наличными и в каких валютах - рекомендации инвесторовВчера, 14:30 - 7865 2
В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсиюВчера, 11:05 - 3266 2
Аналитики Oxford Economics дали прогноз курса гривны до 2023 годаВчера, 16:00 - 2329 1
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1406 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 705
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 922
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4326 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1279 1