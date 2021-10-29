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Как пенсионерам получить справку о доходах

Как пенсионерам получить справку о доходах

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Кабмина, как пенсионеры могут получить справку о доходах для назначения субсидии.

Согласно разъяснению, справка о доходах пенсионера может понадобиться работающим и неработающим пенсионерам, в частности, для получения субсидий.

Как получить услугу:

  • нужно подать электронное заявление о получении справки о доходах пенсионера для назначения субсидий лично через Портал электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке;
  • после заполнения атрибутов обращения обязательно подписать обращение вашей электронной цифровой подписью и предоставить согласие на обработку персональных данных;
  • в результате обработки обращения вам будет отправлен образец документа в виде pdf-справки и электронный документ, подписанный ЭЦП ПФУ, который, согласно действующему законодательству, является аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органе ПФУ.

Срок оказания услуги, как отмечается на сайте ПФУ, составляет до 15 календарных дней

Стоимость услуги: бесплатно.

Справка Finance.ua:

  • по словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, расходование свыше 15% совокупного дохода домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг — основание для обращения за субсидией;
  • 1 августа 2021 года Кабмин продлил действие специальных соцнормативов при расчете субсидий для регионов, которые с начала отопительного сезона окажутся в красной зоне эпидопасности. Таким образом, при расчете субсидии увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления еды и подогрева воды;
  • в Министерстве социальной политики сообщили, что выделенных средств на субсидии на этот год абсолютно достаточно.
По материалам Finance.UA
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