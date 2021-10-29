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В «Дії» упростят получение пособия для некоторых категорий граждан

В «Дії» упростят получение пособия для некоторых категорий граждан

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что правительство упростило порядок получения пособия по беременности и родам через Портал Дія.

«Правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия в связи с беременностью и родами женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования», — сказано в сообщении Минсоцполитики.

Внесенные изменения повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и т. д.

Упрощенной процедурой получения пособия ежемесячно воспользуется около 14 тыс. женщин.

Что меняется. Для назначения пособия в связи с беременностью и родами теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформировавшемся в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды».

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При отсутствии технической возможности воспользоваться Порталом Дія остается возможность назначения пособия на основании соответствующей справки в бумажной форме.

Окончательный переход на назначение пособия без представления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия Порталв Дія с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

По материалам Finance.UA
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