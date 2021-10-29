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Новая украинская авиакомпания начнет летать: цена билетов

Новая украинская авиакомпания начнет летать: цена билетов

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, которая выбрала в качестве основного самолета разработанный «Антоновым» Ан-148, получила сертификат эксплуатанта и лицензию от Госавиаслужбы Украины. Эти документы позволяют ей начать коммерческие перевозки пассажиров.

О первых маршрутах авиаперевозчика, модели его работы и перспективах развития avianews.com рассказал исполнительный директор Air Ocean Airlines Вячеслав Герига.

Первые маршруты. Air Ocean Airlines уже получила разрешения на маршруты Киев-Амман, Черновцы-Стамбул, Черновцы-Киев, Киев-Львов, Запорожье-Киев, Львов-Харьков, Львов-Днепр. Это будут первые направления авиаперевозчика.

На этой неделе авиакомпания планирует запустить полноценную работу сайта и открыть продажу билетов. Первый коммерческий рейс запланирован на конец ноября.

Модель работы Авиакомпания будет работать по классической модели как региональный перевозчик с двумя классами обслуживания: эконом и премиум-эконом. Базовым аэропортом станет «Киев» (Жуляны). Также самолеты могут базироваться в регионах, например Черновцах, объясняет Герига. По его словам, Air Ocean Airlines отказалась от лоукост-модели, поскольку она не подходит для выбранных самолетов Ан-148.

В первую очередь авиакомпания будет летать на внутренних рейсах, соединяя города между собой не только через Киев. Авиакомпания видит экономику во внутренних полетах благодаря тому, что выбранный самолет небольшой, и его легче заполнить по сравнению со 189-местным Boeing 737-800.

Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составит 1500 грн в одну сторону. Однако будут также промо-тарифы.

В развитии международной сети авиаперевозчик хочет сделать ставку на полеты из небольших региональных аэропортов, где нет большого предложения. Ан-148 позволяет выполнять полеты из большинства региональных аэропортов Украины. В авиакомпании утверждают, что эти авиалайнеры имеют хорошую экономику для полетов на 2-2,5 часа.

Флот. У Air Ocean Airlines уже есть договоренности с кипрской компанией CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD о лизинге шести самолетов Ан-148. Два борта 2011 и 2012 годов выпуска уже прибыли в Украину и получили местную регистрацию.

По материалам Avianews.com
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