Кабмин утвердил новую методику нормативной денежной оценки земельных участков

Кабинет министров утвердил новую унифицированную Методику нормативной денежной оценки земельных участков, в ее основе — определение НДО как произведения площади земельного участка на норматив капитализированного рентного дохода за единицу площади.
Об этом в Telegram написал представитель правительства
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«Методикой предусмотрены коэффициенты, характеризующие региональные и зональные факторы месторасположения земельного участка, месторасположение земельного участка, особенности использования земельного участка по основному целевому назначению, принадлежность земельного участка к определенной категории земель. А также — индексации нормативной денежной оценки земель за период от утверждения норматива капитализированного рентного дохода до даты проведения оценки», — написал Мельничук.
Напомним, в ходе заседания правительства Ассоциация городов Украины обратилась с просьбой направить документ на доработку. Премьер Денис Шмыгаль ответил, что этот пункт повестки дня прошел обсуждение, имеет все согласования и положительные выводы, может быть принят без обсуждения.
«Методика вступает в силу в конце 2021 года. Работы по составлению технической документации, начатые в 2021 году, могут быть завершены по нормативной базе, а их результаты без каких-либо проблем могут быть утверждены обществом», — сказал министр агрополитики Роман Лещенко.
По его словам, землеоценочные работы с 2022 года будут выполняться на новой методической базе.
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