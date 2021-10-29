Немецкий конкурент Jysk и IKEA продает свою сеть магазинов в Украине

Собственники сети магазинов декора Butlers выставили ее на продажу за $ 1,2 млн. Об этом сообщила компания InVenture, которая занимается сопровождением данной сделки, включающей семь магазинов.

В компании Zeebra, владеющей Butlers, уточнили, что не собираются полностью выходить из бизнеса, а намерены найти инвестора и продать ему долю компании.

Главный операционный директор Zeebra Георгий Шалдырван заявил Liga.net, что компания заинтересована в привлечении «как институционального, так и портфельного инвестора». Несколько компаний уже приступили к изучению данного актива и начали процесс due diligence (оценка и анализ актива).

Немецкая сеть товаров для дома Butlers насчитывает 130 магазинов в 11 странах. Торговые точки специализируются в основном на интерьерном декоре.

Компания Zeebra Дмитрия Ермоленко по франшизе открыла магазины этой сети в Украине в 2009 году. Торговые точки площадью около 120−350 кв. м. размещены в торговых центрах Киева (Ocean Plaza, Gulliver, Lavina, «Пирамида», «Комод»), Львова (King Cross Leopolis) и Днепра («Мост»).

Своими основными конкурентами Butlers в Украине называла IKEA, Jysk, Zara Home (группа Inditex), Deko (ГК «Эпицентр»).