0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 455 0

Немецкий конкурент Jysk и IKEA продает свою сеть магазинов в Украине

Немецкий конкурент Jysk и IKEA продает свою сеть магазинов в Украине

Собственники сети магазинов декора Butlers выставили ее на продажу за $ 1,2 млн. Об этом сообщила компания InVenture, которая занимается сопровождением данной сделки, включающей семь магазинов.

В компании Zeebra, владеющей Butlers, уточнили, что не собираются полностью выходить из бизнеса, а намерены найти инвестора и продать ему долю компании.

Главный операционный директор Zeebra Георгий Шалдырван заявил Liga.net, что компания заинтересована в привлечении «как институционального, так и портфельного инвестора». Несколько компаний уже приступили к изучению данного актива и начали процесс due diligence (оценка и анализ актива).

Немецкая сеть товаров для дома Butlers насчитывает 130 магазинов в 11 странах. Торговые точки специализируются в основном на интерьерном декоре.

Компания Zeebra Дмитрия Ермоленко по франшизе открыла магазины этой сети в Украине в 2009 году. Торговые точки площадью около 120−350 кв. м. размещены в торговых центрах Киева (Ocean Plaza, Gulliver, Lavina, «Пирамида», «Комод»), Львова (King Cross Leopolis) и Днепра («Мост»).

Своими основными конкурентами Butlers в Украине называла IKEA, Jysk, Zara Home (группа Inditex), Deko (ГК «Эпицентр»).

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.