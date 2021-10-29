Хозсуд Киева признал недействительными сделки с акциями ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева принял решение по делу о национализации ПриватБанка, что прямо противоречит «банковскому» закону.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Судья Хозяйственного суда Киева Джарты В.В. 1 ноября удовлетворила иск ООО «Реватис» к ПриватБанку, Министерству финансов, ФГВФЛ, НБУ и КМУ.
«Суд признал недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура bail-in) вопреки императивным предписаниям “банковского” закона №590-IX», – отметили в пресс-службе.
В банке сообщили, что такое решение принято вопреки нормам закона, в силу которого суд обязан был закрыть производство по делу.
«Также указанным законом прямо определен запрет признания недействительными договоров, заключенных в процедуре вывода банка с рынка и четко определен единственно возможный способ защиты прав лиц, которые считают, что их права были нарушены в процедуре вывода банка с рынка – возмещение причиненного вреда в денежной форме. ПриватБанк обеспокоен грубым игнорированием судами прямых обязательных к применению норм закона №590-ІХ», – говорится в заявлении.
Более того, суд проигнорировал предписания закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц», которым четко и недвусмысленно установлен запрет истребования акций банка, проданных инвестору – в данном случае государству, что делает невозможным применение последствий недействительности таких сделок.
При этом закон №590-IX вносил изменения в ст. 5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которые заключаются в определении механизма, порядка и способа защиты прав бывших участников банковских учреждений, которые выведены с рынка либо ликвидированы.
«Цель таких изменений банковского законодательства — установление равновесия между частными интересами бывших владельцев банка и общественными интересами в случае отмены решения о выводе неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации, в связи с чем состояние соответствующего банка не должно восстанавливаться, а средства правовой защиты должны ограничиваться денежной компенсацией в случае, если собственники банка понесли ущерб», – говорится в заявлении.
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