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Tesla отзывает 12 000 автомобилей из-за ложных предупреждений о столкновении

Tesla отзывает 12 000 автомобилей из-за ложных предупреждений о столкновении

Американский производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 11 704 моделей S, X, Y и 3, проданных с 2017 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отзыв вызван ошибкой в программном обеспечении, которая может вызвать ложное предупреждение о столкновении и/или включить экстренное торможение.

Tesla заявляет, что эта функция является вспомогательной и не делает движение автомобиля автономным.

Национальное управление США по безопасности дорожного движения (NHTSA) заявило, что после получения многих жалоб Tesla уже внесла изменения в программное обеспечение автомобилей, которые коснулась этой проблемы.

Ни сам автопроизводитель, ни регуляторы не сообщают, стала ли эта ошибка причиной аварий или травм. Компания отмечает, что до 29 октября 99,8% автомобилей, которых касается этот отзыв, уже получили соответствующие обновления ПО.

По материалам Mind
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