Обыск у Любченко: СБУ обвинила налоговиков в причастности к «скруткам»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении коррупции в Госналоговой службе (ГНС). Соответствующие доказательства были найдены во время обысков в центральном аппарате налоговой, а также по местам жительства фигурантов производства, о которых стало известно 3 ноября.

«По предварительной информации, схема заключалась в „покрывании“ мошенников, недоплачивающих налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям», — говорится в сообщении.

В частности, правоохранители нашли доказательства того, что фигуранты способствовали минимизации налоговых платежей путем «скруток», а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты соответствующие документы. Следствие по уголовному производству (ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением) продолжается.

Напомним, что 3 ноября Верховная Рада уволила министра экономики Алексея Любченко, который руководил ГНС с апреля 2020-го по май 2021 года. На должности главы Минэкономики он пробыл менее полугода. Ранее в СМИ звучали предположения о причастности Любченко к «скруткам».

3 ноября стало известно, что правоохранители проводят обыски в ГНС, а также у министра экономики Алексея Любченко и главы ГНС Евгения Олейникова. В Госналоговой официально заявили, что дело касается нарушений в полтавском подразделении.