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«Тарифная» комиссия проверит 25 газораспределительных компаний

«Тарифная» комиссия проверит 25 газораспределительных компаний

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ), проведет внеплановые выездные проверки 25 региональных газораспределительных компаний.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

НКРЄКУ решила провести проверки из-за большого количества жалоб на эти компании из-за неучета объемов потребления газа, отсутствия корректировки показателей.

«Этих жалоб более 2,5 тысячи», — прокомментировала член комиссии Ольга Бабий.

Так, регулятор проведет проверку следующих компаний: Винницагаз, Волыньгаз, Днепрогаз, Днепропетровскгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Запорожгаз, Ивано-Франковскгаз.

Проверят также Киевоблгаз, Кировоградгаз, Кременчуггаз, Лубныгаз, Львовгаз, Мариупольгаз, Николаевгаз, Полтавагаз.

Кроме того, под проверку попали Ровногаз, Сумыгаз, Харьковгаз, Харьковгоргаз, Херсонгаз, Хмельницкгаз, Черновцыгаз и Черниговгаз.

Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ), оштрафовала компанию — оператора газораспределительной сети «Львовгаз» на 425 тыс. грн.

По материалам Укринформ
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