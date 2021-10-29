«Тарифная» комиссия проверит 25 газораспределительных компаний

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ), проведет внеплановые выездные проверки 25 региональных газораспределительных компаний.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.
НКРЄКУ решила провести проверки из-за большого количества жалоб на эти компании из-за неучета объемов потребления газа, отсутствия корректировки показателей.
«Этих жалоб более 2,5 тысячи», — прокомментировала член комиссии Ольга Бабий.
Так, регулятор проведет проверку следующих компаний: Винницагаз, Волыньгаз, Днепрогаз, Днепропетровскгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Запорожгаз, Ивано-Франковскгаз.
Проверят также Киевоблгаз, Кировоградгаз, Кременчуггаз, Лубныгаз, Львовгаз, Мариупольгаз, Николаевгаз, Полтавагаз.
Кроме того, под проверку попали Ровногаз, Сумыгаз, Харьковгаз, Харьковгоргаз, Херсонгаз, Хмельницкгаз, Черновцыгаз и Черниговгаз.
Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ), оштрафовала компанию — оператора газораспределительной сети «Львовгаз» на 425 тыс. грн.
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