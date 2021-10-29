Добровольно задекларировали активов более чем на 113 миллионов - глава Налоговой службы

С начала старта добровольного декларирования доходов уже задекларировано 113,4 млн грн, а сумма задекларированного к уплате сбора составила 6 млн грн.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

«Граждане подают декларации, с каждым днем их количество растет, и уже на сегодняшний день задекларировано 113,4 млн грн различных типов активов, сумма задекларированного к уплате сбора составила 6 млн грн», — сказал Олейников.

По его словам, закон о добровольном декларировании — это не ресурсный закон, который имеет целью направить дополнительные средства в бюджет за счет граждан.

«Наоборот, в проекте закона о государственном бюджете на 2022 год, в проекте его доходной части, от налоговых поступлений не заложено ни одной копейки поступлений от налоговой амнистии. Основная цель этого закона совсем другое — дать цивилизованную возможность гражданам амнистировать свои нелегальные доходы без уголовной ответственности. Поэтому подводить конкретные итоги кампании добровольного декларирования еще рано, практически она только началась и набирает обороты», — отметил Олейников.

При этом он напомнил, что в рамках добровольного декларирования можно легализовать доходы, которые приобретены за счет доходов, с которых не уплачены налоги. При этом гражданин, который принимает участие в добровольном декларировании, освобождается от уголовной, административной и финансовой ответственности за неуплату налогов с таких доходов.

Кроме того, ставка сбора с одноразового декларирования существенно меньше традиционной ставки налогообложения доходов. Если общепринятая ставка налога с доходов физических лиц составляет 18%, то в рамках налоговой амнистии возможно легализовать доходы по ставкам от 2,5% до 9%, в зависимости от типа актива, который гражданин задекларирует. В дальнейшем, при введении косвенных методов определения дохода, объекты и активы, указанные в одноразовой декларации, не будут учитываться как такие, доход на получение которых должен быть подтвержден.

Напомним, с 1 сентября 2021 года граждане Украины получили возможность однократно задекларировать доходы, недвижимое и движимое имущество, чтобы в будущем избежать неприятных вопросов о их происхождении.