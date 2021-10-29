Skoda показала бюджетный седан Slavia

Месяц назад компания Skoda официально анонсировала новый доступный седан Skoda Slavia, который должен быть представлен во всех деталях в декабре этого года. А пока что производитель опубликовал первые официальные изображения, позволяющие оценить дизайн новинки.

Skoda Slavia сохранит традиционный для производителя дизайн, автомобиль получит большую радиаторную решетку с вертикальными полосами и узкие головные фары с полосками дневных ходовых огней. Сзади также сразу угадывается седан Skoda, хотя об этом прямо кричит и соответствующая надпись, которая присутствует на всех новых автомобилях компании.

Skoda Slavia станет второй моделью чешского производителя, разработанной специально для Индии, после представленного весной кроссовера Kushaq. В рамках проекта Idia 2.0 планируется выпустить всего четыре новых автомобиля. Kushaq и Slavia, как и две новые модели Volkswagen, основаны на платформе MQB-A0-IN Modular Transverse Toolkit, которую Skoda адаптировала для удовлетворения конкретных потребностей индийского рынка.



Фото: parabrisas.perfil.com

Согласно ранее опубликованной информации, переднеприводный Skoda Slavia будет оснащаться двумя турбированными бензиновыми двигателями TSI. 1,0-литровый трёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. (из семейства EA211) будет работать в связке с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.



Фото: parabrisas.perfil.com

Также будет 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 250 Нм, который будет поставляться с быстрой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

В салоне новинки появится цифровая приборная панель и шесть подушек безопасности, а также большой набор электронных ассистентов.