0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Skoda показала бюджетный седан Slavia

Skoda показала бюджетный седан Slavia

Месяц назад компания Skoda официально анонсировала новый доступный седан Skoda Slavia, который должен быть представлен во всех деталях в декабре этого года. А пока что производитель опубликовал первые официальные изображения, позволяющие оценить дизайн новинки.

Skoda Slavia сохранит традиционный для производителя дизайн, автомобиль получит большую радиаторную решетку с вертикальными полосами и узкие головные фары с полосками дневных ходовых огней. Сзади также сразу угадывается седан Skoda, хотя об этом прямо кричит и соответствующая надпись, которая присутствует на всех новых автомобилях компании.

Skoda Slavia станет второй моделью чешского производителя, разработанной специально для Индии, после представленного весной кроссовера Kushaq. В рамках проекта Idia 2.0 планируется выпустить всего четыре новых автомобиля. Kushaq и Slavia, как и две новые модели Volkswagen, основаны на платформе MQB-A0-IN Modular Transverse Toolkit, которую Skoda адаптировала для удовлетворения конкретных потребностей индийского рынка.


Фото: parabrisas.perfil.com

Согласно ранее опубликованной информации, переднеприводный Skoda Slavia будет оснащаться двумя турбированными бензиновыми двигателями TSI. 1,0-литровый трёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. (из семейства EA211) будет работать в связке с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.


Фото: parabrisas.perfil.com

Также будет 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 250 Нм, который будет поставляться с быстрой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

В салоне новинки появится цифровая приборная панель и шесть подушек безопасности, а также большой набор электронных ассистентов.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.