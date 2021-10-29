ЕБРР инвестирует 75 млн долларов в евробонды «Укрэнерго» для погашения «зеленых» долгов

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует 75 млн долл. США в еврооблигации «Укрэнерго» для решения кризиса с расчетами в секторе возобновляемых источников энергии в Украине.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЕБРР.
«ЕБРР инвестирует 75 миллионов долларов США в облигации на 825 миллионов долларов США, выпущенные НЭК Украины „Укрэнерго“, в попытке урегулировать платежный кризис, который охватил сектор возобновляемой энергетики страны. Это первые облигации, связанные с устойчивостью, выпущенные украинской компанией, а участие ЕБРР как основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вырученные средства покроют всю задолженность по оплате перед производителями возобновляемой энергии.
«Эта инвестиция поможет восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемой энергетики и повысит доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь для необходимых инвестиций для поддержки зеленого перехода страны», — добавляют в ЕБРР.
«На сегодняшний день сектор возобновляемых источников энергии в Украине поставил свыше 8,5 ГВт чистой локальной генерирующей мощности, создавая рабочие места и увеличивая налоговые поступления по всей стране, привлекая при этом более € 11 миллиардов внутренних и иностранных инвестиций.
Тем не менее, Украина нуждается в большей мощности возобновляемой энергетики для достижения своих целей по декарбонизации. Это соглашение позволит стране продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации. ЕБРР гордится тем, что играет ключевую роль в решении сложной ситуации в секторе и помощи Украине продемонстрировать устойчивость, стабильность и предсказуемость инвестиционного климата", — заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
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