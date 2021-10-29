Еще одна фальшивая «Дія»: Киберполиция уличила 17-летнего «умельца» в подделке

Правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, создавшего имитированную веб-версию приложения «Дія», позволяющую оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 или фальшивое водительское удостоверение.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.
«Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях. На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую «Дію». Как оказалось, он такой не один.
Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал «Дію», но и создал самый большой канал распространения подделки. На его телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, были подписаны более 20 тысяч человек.
Глава НПУ конкретизирует, что через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой «Діє», за 300 грн — оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн — фальшивое водительское удостоверение.
По словам Клименко, система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения «Дія», и там можно было изменять любую информацию о себе.
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