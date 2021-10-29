День фрилансера в Украине: кто востребован, преимущества работы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках и отслеживает ситуацию на ринке труда, напоминает, что сегодня впервые отмечается День украинского фрилансера.

Читайте также: Портрет украинского фрилансера

Праздник появился в 2021 году, когда инициативная группа решила, что в Украине должна быть дата, которая объединяет фрилансеров. В мире уже давно проводят мероприятия в поддержку фрилансеров, сообщает Freelancehunt.

В Украине. Ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%. В прошлом году было зарегистрировано более 200 тысяч проектов на общую сумму 385 млн гривен. В августе количество зарегистрированных пользователей превысило отметку в миллион.

В мире. В Британии Ассоциация самозанятых специалистов (IPSE) еще в 2014-м официально признала национальный День фрилансеров (NFD) — 28 июня. До этого праздник отмечался неформально с 2008 года.

В настоящее время в мире наблюдается волна развития фриланса. Например, в Нидерландах и Франции прирост внештатных сотрудников уже превышает спрос на штатных работников.

Согласно данным IPSE, фрилансеры стали самой быстрорастущей группой на рынке труда ЕС. Похожая ситуация происходит и в США. Сегодня каждый третий работающий американец — фрилансер, а через семь лет на самостоятельную занятость перейдет каждый второй.

Портрет украинского фрилансера показал, что специалистов-мужчин больше, чем женщин: 61% и 39% соответственно. Что касается разделения по специальностям, то женщины охотнее осваивают дизайн, копирайтинг и переводы, а мужчины — программирование, также дизайн и аудио/видеонаправление.

Больше всего зарегистрировано исполнителей в возрасте от 25 до 34 лет, таких 37%. Более половины (53%) специалистов называют фриланс основным источником дохода. У каждого третьего исполнителя есть собственный стартап, а каждый четвертый подумывает попробовать себя в новой специальности.

Как повлиял карантин. Фриланс считается наименее пострадавшим от карантина направлением, и 84% респондентов это подтверждают. Подавляющее большинство фрилансеров отметили, что не пострадали на фоне объявления локдаунов.

Преимущества. Для 40% исполнителей главным преимуществом является отсутствие начальника, а больше половины называют фриланс основным источником дохода.

Ранее сообщалось, что к 2030 году каждый шестой работающий украинец будет фрилансером. Присутствие интернета, развитие инструментов для удаленной работы, возможность поиска специалистов без географических привязок позволяет фрилансу активно развиваться. Все больше украинцев присматривается к гибридным форматам работе, которая подразумевает более свободный график и комбинирование удаленной и офисной работы в разных пропорциях.

Справка Finance.ua:

напомним еще в 2019 году гонорары украинские фрилансеров выросли на 17%. Специалисты на удаленной работе зарабатывали тогда около 16 000 гривен. В лидерах были программисты, работающие с веб-программированием и версткой (их заработки в среднем 23 354 грн), а также разработчики мобильных приложений и специалисты по маркетингу и продвижению. Наименее оплачиваемыми категориями тогда были системное администрирование и работа с текстами (13 892 грн).