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Аналитики Oxford Economics дали прогноз курса гривны до 2023 года

Аналитики Oxford Economics дали прогноз курса гривны до 2023 года

Аналитики Oxford Economics ухудшили ожидание роста реального ВВП Украины до 3,5% в 2021 году с 4% в августовском прогнозе, а также прогноз роста экономики в 2022 году — до 3,4% с 3,5%.

“Мы снизили наш прогноз роста ВВП на 2021 год с 4% до 3,5%, чтобы отразить четвертую волну COVID-19, которая может затормозить восстановление в четвертом квартале. Украина регистрирует около 20 тыс. новых случаев COVID в день — это самый высокий показатель с начала пандемии”, — сообщается в обзоре.

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Как отмечают специалисты, в октябре в Украине резко возросла суточная вакцинация, но полностью вакцинировано только 16% населения.

Среднегодовой курс гривны в 2021 году ожидается на уровне 27,3 грн за доллар США, в 2022-м — 28,7 грн, в 2023-м — 29,4 грн.

В то же время аналитики ожидают роста номинального ВВП в 2021 году до $196,2 млрд по сравнению с $155,5 млрд в 2020 году, а в 2022 году — до $219 млрд.

По их мнению, в 2022 году экономика может вырасти на 3,4% при прогрессе с вакцинацией.

Что касается дальнейших ожиданий, то Oxford Economics прогнозирует рост экономики Украины на 2,8% в 2023 году, 4% — в 2024 и 4,1% — в 2025 году.

Средняя годовая инфляция в 2021 году ожидается на уровне 9,7% с последующим снижением в 2022 году до 8,1%, в 2023 — до 5,4%, в 2024 и 2025 годах — 5%.

Стремительный рост цен на газ в Европе и высокие затраты на электроэнергию могут усложнить задачи Национального банка по возвращению инфляции в коридор 5% (+/-1%).

Эксперты считают, что высокая инфляция заставит Нацбанк поднять учетную ставку с нынешних 8,5% годовых до 9% в декабре, несмотря на то, что он дал понять, что предпочитает не усиливать денежно-кредитную политику в текущем цикле.

При этом в прогнозе отмечается, что рост глобальных инфляционных рисков в 2022 году может потребовать дальнейшего повышения учетной ставки.

По оценкам Oxford Economics, Украина нарастит экспорт товаров на 22,6% в этом году, хотя в следующем экспорт снизится на 11,8%, а в дальнейшем возобновит рост на 5,3% в 2023, на 4,4% — в 2024 году и на 5,2% — в 2025 году.

Импорт товаров в Украину по итогам этого года вырастет на 18,4% с последующим спадом на 3,7% в 2022 году, но вернется к росту в 2023 году — на 3,4%, в 2024 — на 2,7%, в 2025 году — на 3,7%.

Дефицит текущего счета Oxford Economics оценивает в этом году на уровне 0,7% ВВП с последующим углублением в следующие годы: до 2,8% ВВП — в 2022 году и 2,5% ВВП — в 2023 году.

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По материалам Дело
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