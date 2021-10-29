Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВД

Следователи Нацполиции разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные COVID-сертификаты и отрицательные результаты ПЦР-тестов. Фигуранты «зарабатывали» более 3 млн гривен ежемесячно.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Как установили правоохранители, участники группировки подыскивали «клиентов» на территории Львовской и Запорожской областей.
В частности, один «международный сертификат» стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест — 600 гривен.
Фото: МВД
По информации полиции, поддельные COVID-документы фигуранты отправляли «клиентам» по почте, а деньги получали на свои банковские карты.
В ходе следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно изготавливали около тысячи COVID-сертификатов и почти 2 тысячи отрицательных ПЦР-тестов.
«Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн гривен», — отмечают в полиции.
Сейчас следователи ведут досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 362 УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
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