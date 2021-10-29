Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВД

Следователи Нацполиции разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные COVID-сертификаты и отрицательные результаты ПЦР-тестов. Фигуранты «зарабатывали» более 3 млн гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Как установили правоохранители, участники группировки подыскивали «клиентов» на территории Львовской и Запорожской областей.

В частности, один «международный сертификат» стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест — 600 гривен.



Фото: МВД

По информации полиции, поддельные COVID-документы фигуранты отправляли «клиентам» по почте, а деньги получали на свои банковские карты.

В ходе следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно изготавливали около тысячи COVID-сертификатов и почти 2 тысячи отрицательных ПЦР-тестов.

«Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн гривен», — отмечают в полиции.

Сейчас следователи ведут досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 362 УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.