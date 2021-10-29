0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 234 0

Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВД

Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВД

Следователи Нацполиции разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные COVID-сертификаты и отрицательные результаты ПЦР-тестов. Фигуранты «зарабатывали» более 3 млн гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Как установили правоохранители, участники группировки подыскивали «клиентов» на территории Львовской и Запорожской областей.

В частности, один «международный сертификат» стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест — 600 гривен.


Фото: МВД

По информации полиции, поддельные COVID-документы фигуранты отправляли «клиентам» по почте, а деньги получали на свои банковские карты.

В ходе следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно изготавливали около тысячи COVID-сертификатов и почти 2 тысячи отрицательных ПЦР-тестов.

«Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн гривен», — отмечают в полиции.

Сейчас следователи ведут досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 362 УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.