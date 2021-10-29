Рада устранила противоречия в законе об олигархах

Верховная Рада устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона.
Предложение комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержали 252 депутата.
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Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как и настаивали в Офисе Президента.
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Согласно окончательной редакции, определение олигархов – это прерогатива СНБО, которую возглавляет Президент Владимир Зеленский.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
Согласно закону, лицу, признанному олигархом и включенному в Реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов, или демонстраций с политическими требованиями.
Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 Президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.
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