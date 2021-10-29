Браслет Meizu mBlu получил интересные функции

Китайский технологический гигант Meizu в сентябре объявил о возвращении своего бренда mBlu (Blue Charm) после нескольких лет перерыва. Теперь компания представила умный браслет Meizu mBlu Smart Band, который предлагается за 39 долларов.

Meizu mBlu Smart Band напоминает умные часы, поскольку устройство оснащено круглым 1,1-дюймовым ЖК-экраном разрешением 240х240 пикселей с плотностью 275 пикселей на дюйм. Экран защищен стеклом 2.5 D с олеофобным покрытием. Толщина корпуса составляет 9,95 мм, устройство весит 53 г.

Благодаря встроенному модулю Bluetooth 5.0 можно подключить смарт-браслет к смартфону. Он поддерживает уведомления о звонках, SMS, WeChat, QQ, Gmail и другие приложения. Он также подскажет о длительном сидении, напомнит о встречах и других делах, а также необходимости выпить воды и принять лекарства.

Meizu mBlu Smart Band поддерживает 11 спортивных режимов, включая ходьбу, бег, бадминтон, альпинизм, велоспорт, футбол, баскетбол, настольный теннис, йогу и скакалку. Степень защиты от пыли и влаги IP68 гарантирует, что вы можете использовать его даже в душе и бассейне. Он позволяет круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений.

Гаджет имеет встроенную полимерную батарею емкостью 150 мАч, что обеспечивает до 10 дней работы. Магнитное зарядное устройство позволяет пополнить аккумулятор за 2 часа.