В Китае показали новую зарядку для электромобилей

Производитель заявляет, что после пятиминутной зарядки автомобиль получит возможность проехать около двухсот километров.

«Развитие электрификации и искусственного интеллекта ускоряется. Мы продолжим открывать новые возможности для путешествий в будущее», — заявил основатель и CEO стартапа Xpeng Хэ Сяопин.

Он также отметил, что на сегодня одна из главных задач производителей электрокаров — удовлетворить потребность клиентов в быстрой зарядке в разных условиях.

Уже сейчас фирма владеет самой широкой в Китае сетью зарядных станций для электрокаров. Она состоит из 439 станций быстрой зарядки и 1648 обычных электрозаправок. В планах компании — за два года покрыть потребности всех электромобилей страны.