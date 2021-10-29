В Китае показали новую зарядку для электромобилей

Производитель заявляет, что после пятиминутной зарядки автомобиль получит возможность проехать около двухсот километров.
«Развитие электрификации и искусственного интеллекта ускоряется. Мы продолжим открывать новые возможности для путешествий в будущее», — заявил основатель и CEO стартапа Xpeng Хэ Сяопин.
Он также отметил, что на сегодня одна из главных задач производителей электрокаров — удовлетворить потребность клиентов в быстрой зарядке в разных условиях.
Уже сейчас фирма владеет самой широкой в Китае сетью зарядных станций для электрокаров. Она состоит из 439 станций быстрой зарядки и 1648 обычных электрозаправок. В планах компании — за два года покрыть потребности всех электромобилей страны.
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