Tesla увеличила запас хода у некоторых комплектаций Model 3 и Model Y

Электромобили Tesla Model 3 и Model Y 2022 модельного года получили увеличенный запас хода. На это обратил внимание портал Electrek, ознакомившийся с новыми предложениями автопроизводителя на его официальном сайте.
Для комплектации Standard Range Plus для Model 3 автопроизводитель увеличил запас хода с 262 миль (421 км) до 272 миль (437 км). Однако предложение касается комплектации с базовыми 18-дюймовыми дисками. При выборе 19-дюймовых дисков запас хода составит 267 миль (429 км).
Для комплектации Model 3 Long Range на 18-дюймовых дисках запас хода увеличился с 353 миль (568 км) до 358 миль (576 км). При выборе 19-дюймовых дисков показатель составит 334 мили (537 км) на одном заряде.
Производитель также повысил запас хода у модели Model Y в комплектации Long Range. Для версии на 19-дюймовых дисках он увеличился с 326 миль (524 км) до 330 миль (531 км). На 20-дюймовых дисках автомобиль проедет 318 миль (512 км).
За счёт чего удалось увеличить запас хода указанных моделей электромобилей, компания не сообщает. Возможно, это связано с переходом с NCA-батарей на LFP-аккумуляторы. Литиевые батареи с фосфатом железа (LFP) компания использует при сборке автомобилей в Китае. Ранее сообщалось, что Tesla решила применить эту практику и к американскому производству.
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