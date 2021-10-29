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Microsoft анонсировала Mesh for Teams — решение для совместной работы в метавселенной

Microsoft анонсировала Mesh for Teams — решение для совместной работы в метавселенной

В рамках проходящей в эти дни технологической конференции Ignite 2021 корпорация Microsoft представила решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, получившее название Mesh for Teams.

Этот продукт построен на базе платформы Microsoft Mesh и интегрирован с сервисом совместной работы Teams.

Благодаря Mesh for Teams пользователи могут работать в общей виртуальной среде с эффектом присутствия, обмениваться сообщениями в чате и документами, а также подключать другие инструменты Teams, которые могут понадобиться для выполнения тех или иных задач.

В процессе взаимодействия с Mesh for Teams пользователи могут создавать цифровые аватары, которые будут использоваться при проведении собраний в виртуальном пространстве. Для участия в таких собраниях можно использовать не только цифровой аватар, но и видеосвязь, статичное изображение или просто поле с именем.

Отмечается, что кроме виртуальных встреч компании будут иметь возможность создания иммерсивных пространств или метавселенных. За счёт этого пользователи из разных уголков мира смогут находиться и взаимодействовать друг с другом внутри одной виртуальной среды. Для работы с Mesh for Teams можно использовать устройства разного типа, включая смартфоны, компьютеры и шлемы смешанной реальности.

Решение будет доступно в двух режимах Teams. В режиме Together Mode предполагается создание единого виртуального пространства, где границы между участниками встречи стираются. В режиме Present View один из участников собрания будет проводить презентацию для других в режиме реального времени. Развёртывание предварительной версии решения Mesh for Teams запланировано на первую половину следующего года.

По материалам 3dnews.ru
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