BMW увеличила прибыль на 50 %, несмотря на падение продаж из-за дефицита

Тактика многих автопроизводителей в условиях ограниченного доступа к полупроводниковым компонентам предсказуемо свелась к концентрации на выпуске наиболее дорогих моделей, и BMW в этом смысле не стала исключением. Баварская компания в минувшем квартале смогла увеличить прибыль на 50 % при падении объёмов реализации автомобилей на 12 %.

Более крупный конкурент в лице Mercedes-Benz, напомним, в этот же период сократил объёмы поставок машин на 30 %, поэтому можно утверждать, что полупроводниковый кризис затронул BMW в меньшей степени.

Баварский автопроизводитель смог поставить в третьем квартале менее 600 тысяч машин, что на 12 % меньше итогов аналогичного периода предыдущего года. Прибыль до уплаты налогов за это же время выросла на 50 % до 2,9 млрд евро, превзойдя ожидания аналитиков почти на 400 млн евро.

Финансовый директор BMW Николас Петер (Nicolas Peter) назвал ситуацию в текущем фискальном году более стабильной и выгодной для компании, сославшись на сохранение высокого спроса. Победить дефицит компонентов в этом календарном году, по его мнению, участникам рынка не удастся.