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Апдейт браузера Samsung Internet: улучшенные вкладки и безопасность

Апдейт браузера Samsung Internet: улучшенные вкладки и безопасность

Вышло крупное обновление бета-версии браузера Samsung Internet. В процессе тестирования компания продолжает совершенствовать функциональность приложения, предлагая пользователям новые возможности, которые уже доступны в сборке 16.0.2.

Первым нововведением стал улучшенный интерфейс, учитывающий растущую диагональ экранов современных смартфонов. Аналогично обновлению Safari с iOS 15, теперь адресную строку в браузере Samsung Internet при желании можно переместить в нижнюю часть дисплея.

В разделе меню «Макет» появилась опция «Положение адресной строки», благодаря которой пользователи могут выбирать между классическим интерфейсом веб-браузера и новым с адресной строкой в ​​нижней части экрана.


Изображение: 4pda.to

Следующая новая функция также нацелена сделать использование приложения более удобным. В бета-версии Samsung Internet 16.0.2 добавлена поддержка групп вкладок. Это позволит пользователям, у которых часто открыто много вкладок, сортировать их по группам для облегчения доступа.

Также обновление коснулось повышения конфиденциальности при использовании браузера. Новая функция призвана включить поддержку https. Она предназначена для более безопасного подключения к веб-сайтам, поскольку любая информация при входе на сайт будет зашифрована, и доступ к ней третьих лиц исключается.

Бета-версию Samsung Internet 16.0.2 уже можно установить из магазина приложений Google Play или Galaxy Store.

По материалам 4PDA
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