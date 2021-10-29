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Большинство должников за коммунальные услуги заявляют о нехватке денег

Большинство должников за коммунальные услуги заявляют о нехватке денег

Украинцы не полностью платят за коммунальные услуги преимущественно из-за недостатка денег.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам задавали вопрос: «Какая главная причина, почему ваше домохозяйство частично или вообще не платит за коммунальные услуги?». Ответ можно было выбрать только один.

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82% остановились на варианте «У нас не хватает денег на оплату». 10,4% – на ответе «считаю непрозрачным механизм формирования коммунального тарифа», еще 3,4% отметили низкое качество коммунальных услуг. Вариант «Просто не считаю нужным платить за это» выбрали 2% опрошенных. По 1,1% украинцев выбрали другой вариант или затруднились с ответом.


График: КМИС

По словам 81,7% респондентов, их домохозяйство за последний месяц полностью уплатило за полученные коммунальные услуги. О частичной оплате сказали 14% респондентов, а 3,5% вообще не платили ничего.

Среди респондентов, которые частично или полностью платили за коммунальные услуги, 35,1% утверждают, что стоимость коммунальных услуг составляет 16−30% от дохода домохозяйства, а по словам 49,6% респондентов — более 30% от дохода.


График: КМИС

По словам 13,2% респондентов, их домохозяйства получают субсидии.

По материалам Finance.UA
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