Реформирование банковской системы: Минфин за уменьшение доли государства ниже 25%

Главной целью Министерства финансов остается уменьшение доли государства в банковской системе до уровня ниже 25% в 2025 году.

Об этом сообщили в Минфине.

Украина стремится существенно снизить долю государства в банковской системе с целью создания равных условий конкуренции для развития и совершенствования финансовой системы страны. Первым шагом в реализации этой задачи стало утверждение Международной финансовой корпорацией (IFC) группы Всемирного банка займа для Укргазбанка с возможностью дальнейшей конвертации в капитал. В марте 2021 года банком уже получен кредит в сумме 30 млн евро.

«Главной целью Минфина как акционера остается снижение доли государства в банковской системе до уровня ниже 25% в 2025 году. Партнерство с IFC и трансформационные процессы, которые проводит Укргазбанк на выполнение стратегических задач, существенно улучшают его привлекательность для дальнейшей приватизации. Приватизация Укргазбанка должна стать success story правительства и весомым примером для всех инвесторов относительно привлекательности банковского рынка Украины», – отметил Юрий Драганчук.

Также Юрий Драганчук сообщил, что сотрудничество с IFC происходит эффективно, в частности, относительно процедуры привлечения финансового советника. Она должна состояться максимально прозрачно и в соответствии с требованиями законодательства. Следующий этап – выбор наилучшей опции продажи финансового учреждения.

Участники встречи обсудили статус выполнения дорожной карты по приватизации Укргазбанка. Среди других банков с государственной долей Укргазбанк является наиболее готовым к приватизации. Об этом свидетельствует его операционная эффективность и низкий уровень проблемных активов.

Успешное завершение процесса приватизации Укргазбанка станет мощным сигналом для всех инвесторов, что страна выполняет свои обязательства по реформированию банковского сектора Украины и построению устойчивой банковской модели, основанной на лучших мировых практиках.