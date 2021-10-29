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Фонд госимущества продает еще один спиртзавод за 44 млн грн

Фонд госимущества продает еще один спиртзавод за 44 млн грн

26 ноября состоится онлайн-аукцион по приватизации госпредприятия «Тростянецкий спиртовой завод».

По данным Фонда госимущества, стартовая цена единого имущественного комплекса Тростянецкого спиртзавода составляет 44 012 959 грн. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 25 ноября.

Объект приватизации расположен в пгт. Тростянец Винницкой области.

Актив включает 67 единиц недвижимого имущества: здания и сооружения производственного назначения, склады, трансформаторная подстанция, чаны, артскважины и т. д., общей площадью 21 102,4 кв. м.

Также на балансе спиртзавода находятся транспортные средства в количестве 31 единица и 9 зарегистрированных земельных участков, общей площадью 49,5840 га.

Имущество, входящее в состав ЕМК ГП «Тростянецкий спиртовой завод», не находится в аренде.

1 ноября продан Косарский спиртзавод за 162 млн грн.

По итогам 2020−2021 годов от приватизации спиртовых активов в госбюджет должно поступить около 1,5 млрд грн.

В целом государство выставит на продажу 41 спиртзавод, входящий в ГП «Укрспирт», и 37 заводов, которые входят в состав концерна «Укрспирт».

По материалам Финансовый клуб
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