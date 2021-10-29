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Какие зарплаты и дополнительные бонусы предлагали работодатели в октябре

Какие зарплаты и дополнительные бонусы предлагали работодатели в октябре

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от robota.ua, что происходило на рынке труда в октябре.

Средняя заработная плата в октябре по вакансиям – 13 275 грн по резюме – 12 448 грн.

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Зарплатные предложения октября от работодателей:

  • больше всего компаний (8 254) предлагали кандидатам заплату в размере 11 000-15 000 грн;
  • 7 023 работодателя готовы были платить 15 000-19 000 грн;
  • 5 097 приглашали в команды на зарплату в пределах 7 000-11 000 грн;
  • самую низкую зарплату (<7 000 грн) на территории Украины в октябре предлагали в 3 201 компании;
  • самую высокую – 35 000+грн – 1 367.

Зарплатные пожелания октября от соискателей:

  • большинство кандидатов (34 437) хотели получать от 8 000 до 13 000 грн;
  • 27 643 претендента рассчитывали на 13 000-18 000 грн;
  • 12 928 указывали в своих резюме, что хотят зарплату в размере 18 000-23 000 грн;
  • самые низкие зарплатные ожидания (<8 000 грн) были у 10 410 претендентов;
  • самые высокие – 43 000+грн – у 1 730.

Наибольшее количество работодателей в октябре предлагали кроме зарплаты:

  • бонусы и премии;
  • готовы были обучать работников за свой счет;
  • организовывали корпоративы;
  • предоставляли скидки сотрудникам;
  • проводили регулярный пересмотр зарплат;
  • гарантировали офис рядом с метро.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

  • Senior Java Developer – 3 вакансии с медианой 103 550 грн;
  • разработчик программного обеспечения – 5 вакансий с медианой 95 000 грн;
  • Senior PHP Developer-4 вакансии с медианой 80 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

  • Старший SQL разработчик – 3 резюме с медианой 81 000 грн;
  • Ведущий программист 1С – 11 резюме с медианой 70 000 грн;
  • Старший MS SQL разработчик – 4 резюме с медианой 63 750 грн.

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По материалам Finance.UA
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