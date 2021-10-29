Какие зарплаты и дополнительные бонусы предлагали работодатели в октябре

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от robota.ua, что происходило на рынке труда в октябре.

Средняя заработная плата в октябре по вакансиям – 13 275 грн по резюме – 12 448 грн.

Читайте также: Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы

Зарплатные предложения октября от работодателей:

больше всего компаний (8 254) предлагали кандидатам заплату в размере 11 000-15 000 грн;

7 023 работодателя готовы были платить 15 000-19 000 грн;

5 097 приглашали в команды на зарплату в пределах 7 000-11 000 грн;

самую низкую зарплату (<7 000 грн) на территории Украины в октябре предлагали в 3 201 компании;

самую высокую – 35 000+грн – 1 367.

Зарплатные пожелания октября от соискателей:

большинство кандидатов (34 437) хотели получать от 8 000 до 13 000 грн;

27 643 претендента рассчитывали на 13 000-18 000 грн;

12 928 указывали в своих резюме, что хотят зарплату в размере 18 000-23 000 грн;

самые низкие зарплатные ожидания (<8 000 грн) были у 10 410 претендентов;

самые высокие – 43 000+грн – у 1 730.

Наибольшее количество работодателей в октябре предлагали кроме зарплаты:

бонусы и премии;

готовы были обучать работников за свой счет;

организовывали корпоративы;

предоставляли скидки сотрудникам;

проводили регулярный пересмотр зарплат;

гарантировали офис рядом с метро.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

Senior Java Developer – 3 вакансии с медианой 103 550 грн;

разработчик программного обеспечения – 5 вакансий с медианой 95 000 грн;

Senior PHP Developer-4 вакансии с медианой 80 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

Старший SQL разработчик – 3 резюме с медианой 81 000 грн;

разработчик – 3 резюме с медианой 81 000 грн; Ведущий программист 1С – 11 резюме с медианой 70 000 грн;

Старший MS SQL разработчик – 4 резюме с медианой 63 750 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.