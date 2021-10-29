Какие зарплаты и дополнительные бонусы предлагали работодатели в октябре

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от robota.ua, что происходило на рынке труда в октябре.
Средняя заработная плата в октябре по вакансиям – 13 275 грн по резюме – 12 448 грн.
Читайте также: Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы
Зарплатные предложения октября от работодателей:
Зарплатные пожелания октября от соискателей:
Наибольшее количество работодателей в октябре предлагали кроме зарплаты:
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи9 ч. назад - 792 12
В платежках за коммуналку появится новый показатель8 ч. назад - 5934 7
В «Дії» произошел масштабный сбой, у многих пользователей исчезли документы8 ч. назад - 6168 6
Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВД4 ч. назад - 369 3
В Украине заработали еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса9 ч. назад - 1225 2
В «Дії» произошел масштабный сбой, у многих пользователей исчезли документы8 ч. назад - 6168 6
В платежках за коммуналку появится новый показатель8 ч. назад - 5934 7
Сколько денег нужно держать наличными и в каких валютах - рекомендации инвесторов5 ч. назад - 2556 1
В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсию8 ч. назад - 2550 2
Toyota показала недорогой экономичный кроссовер: он расходует всего 3,6 л на 100 км16 ч. назад - 1706
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1336 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 690
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 907
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4303 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1268 1