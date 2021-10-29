Что сделать, чтобы уберечь свою землю от мошенников, если нет документов на нее

Если вы до сих пор держите документы на землю только на бумажном носителе – будьте осторожны. Это открытый путь для мошенников, которые могут подделать документы.

Об этом Finance.ua, портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста.

Когда нет оцифрованных данных в реестре, никто не знает, кто владелец земли, кроме того органа, который выдал соответствующий документ.

Что же стоит сделать. Позаботьтесь, чтобы вещные права на земельный участок, то есть аренда или собственность, были обязательно внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Поднимите ваши документы.

Обратитесь к любому нотариусу или государственному регистратору.

Позаботьтесь о внесении данных в реестр.

Ваш документ будет отсканирован в госреестр и под надежной защитой будет там храниться.

И еще не забудьте позаботиться о присвоении земельному участку кадастрового номера.

Справка Finance.ua:

Преимущества инвестиций в агроземлю:

доступная цена: в регионах Украины цена на землю может быть в разы меньше, чем в Киеве (цена зависит от размера нормативной денежной оценки земли, целевого назначения земельного участка);

недооцененный актив: рынок с/х земли склонен к постоянному росту цен, возможность получения прибылей в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Снятие моратория на с/х землю будет стимулировать как всплеск спроса на покупку, так и рост цен на ближайшие 2−3 года;

высокая капитализация: возможность сооружения на земле объекта недвижимости, размещения объектов инфраструктуры для сдачи в аренду и получения дохода;

вариативность функционального использования: существует несколько вариантов использования земли для получения дохода, возможность изменения целевого назначения земли.

Если проанализировать сделки, которые осуществляются в восточном, южном и центральном регионах нашей страны, то средняя стоимость гектара земельного участка (пая) колеблется от $ 1200 до $ 2200.