Что сделать, чтобы уберечь свою землю от мошенников, если нет документов на нее

Если вы до сих пор держите документы на землю только на бумажном носителе – будьте осторожны. Это открытый путь для мошенников, которые могут подделать документы.
Об этом Finance.ua, портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста.
Когда нет оцифрованных данных в реестре, никто не знает, кто владелец земли, кроме того органа, который выдал соответствующий документ.
Что же стоит сделать. Позаботьтесь, чтобы вещные права на земельный участок, то есть аренда или собственность, были обязательно внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Ваш документ будет отсканирован в госреестр и под надежной защитой будет там храниться.
И еще не забудьте позаботиться о присвоении земельному участку кадастрового номера.
Преимущества инвестиций в агроземлю:
Если проанализировать сделки, которые осуществляются в восточном, южном и центральном регионах нашей страны, то средняя стоимость гектара земельного участка (пая) колеблется от $ 1200 до $ 2200.
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