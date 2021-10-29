«Большую стройку» дорог могут удвоить

Министерство инфраструктуры в рамках президентской программы «Большая стройка» планирует к 2024 году удвоить объемы запланированных работ. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он заявил, что страна намерена восстановить 1400 мостов, 24 000 км дорог и организовать 500 км велодорожек.

«Украина впервые за годы независимости получила четкие долгосрочные цели развития дорожной инфраструктуры», – отметил он.

Также министр уточнил, что в 2020-2021 годах в стране отремонтировали 13 00 км дорог и 520 мостов, а также установили 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) нашла схему кражи денег на «Большой стройке».

СБУ ликвидировала схемы присвоения государственных денег, выделенных на реконструкцию дорог в Херсонской и Черкасской областях.