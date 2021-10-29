В платежках за коммуналку появится новый показатель

Стоимость газа для потребителей будет определяться показателями его качества, а в платежках будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал об этом от Минэнерго.

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Как отмечается, 2 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии».

Что предусматривает документ. Кабинет Министров сможет принимать решение о переходе на расчеты и балансировку на рынке природного газа в единицах энергии.

Основной целью такого перехода является введение дифференциации стоимости газа, исходя из показателей его качества.

Что изменится для потребителей. В платежках за услугу поставки тепловой энергии будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы. Это будет способствовать повышению энергоэффективности в бытовой сфере за счет того, что потребитель сможет сравнивать потребленные объемы газа в единицах энергии с другими видами энергии (например, электроэнергии) и управлять собственным потреблением.

«Учет природного газа в энергетических единицах является более объективным, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа по сравнению с другими энергоносителями. Кроме того, потребители будут платить справедливую цену за газ, которая будет зависеть от его качества, а не объема потребления», – отметил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

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