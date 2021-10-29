0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 237 0

В платежках за коммуналку появится новый показатель

В платежках за коммуналку появится новый показатель

Стоимость газа для потребителей будет определяться показателями его качества, а в платежках будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал об этом от Минэнерго.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Как отмечается, 2 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии».

Что предусматривает документ. Кабинет Министров сможет принимать решение о переходе на расчеты и балансировку на рынке природного газа в единицах энергии.

Основной целью такого перехода является введение дифференциации стоимости газа, исходя из показателей его качества.

Что изменится для потребителей. В платежках за услугу поставки тепловой энергии будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы. Это будет способствовать повышению энергоэффективности в бытовой сфере за счет того, что потребитель сможет сравнивать потребленные объемы газа в единицах энергии с другими видами энергии (например, электроэнергии) и управлять собственным потреблением.

«Учет природного газа в энергетических единицах является более объективным, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа по сравнению с другими энергоносителями. Кроме того, потребители будут платить справедливую цену за газ, которая будет зависеть от его качества, а не объема потребления», – отметил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Справка Finance.ua:

  • газоснабжающие компании опубликовали свежие ценники на «голубое топливо» для населения;
  • как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за сентябрь 2021 года выросли на 0,5%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.