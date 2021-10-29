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Украина получит почти 3 млн доз вакцины Moderna до конца недели, — Ляшко

Украина получит почти 3 млн доз вакцины Moderna до конца недели, — Ляшко

Украина получит 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки ожидаются уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

«Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX», — сказал Ляшко.

Министр добавил, что всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было доставлено более 26 млн доз вакцин от коронавируса.

«На остатках сейчас есть около 7,5 млн доз», — уточнил Ляшко.

Напомним, глава Минздрава во время брифинга также сообщил, что в Украине могут расширить «красную» зону карантина. По его словам, еще три области под угрозой попадание в эту зону.

По материалам РБК-Украина
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